Пивоваров о переносе матча «Динамо» — «Оренбург» на «РЖД Арену»: «Это произошло по объективным причинам»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл подробности организации матча бело-голубых с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ на домашнем стадионе «Локомотива» — «РЖД Арене».

Игра состоялась 12 сентября.

— Как устроена аренда стадиона?

— Как и всегда. Договорились с «Локомотивом» об аренде стадиона на один матч. Подписали все необходимые документы, заявили стадион в РПЛ и сыграли матч. По техническим вопросам была отдельно стоимость аренды и стоимость проведения матча с нашими спонсорами и атрибутикой. Был сложный договор, но мы его заключили и исполнили. Спасибо большое «Локомотиву» и отдельное спасибо Борису Борисовичу за то, что позволил нам реализовать такой вариант.

— Как вы относитесь к тому, что болельщики приехали злыми, потому что матч не на своем стадионе?

— Их можно понять. Я тоже не был очень доволен, что так вышло. Но это произошло по объективным причинам. Я готов принести извинения, но, к сожалению, это не вина клуба.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».