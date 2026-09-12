Новичок ЦСКА Олейников о реакции «Рубина» на срыв трансфера: «Назвали чушпаном и «отшили»? Мне вообще без разницы»

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников поделился мнением о реакции «Рубина» на сорвавшийся трансфер футболиста.

В сентябре 28-летний игрок посетил базу «Рубина» и должен был подписать контракт с клубом. В последний момент он перешел в ЦСКА. Олейников уже выступал за разные возрастные группы академии армейского клуба, молодежку и основу, за которую дебютировал в сезоне-2017/18.

— Оказался там, где хотел быть. В родном клубе.

— Рубин назвал тебя чушпаном, они «отшили» тебя. Видел?

— С юмором. Мне вообще без разницы, что они там думают на самом деле. «Рубин» знал об интересе ЦСКА еще до того, как я приехал на базу. Изначально должен был приехать в отель, приехал на базу.

— Какова судьба футболки «Рубина»? Забрал себе?

— Нет (смеется).

12 сентября Олейников принял участие в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1), выйдя на замену на 81-й минуте.