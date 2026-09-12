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Новичок ЦСКА Олейников о реакции «Рубина» на срыв трансфера: «Назвали чушпаном и «отшили»? Мне вообще без разницы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Иван Олейников поделился мнением о реакции «Рубина» на сорвавшийся трансфер футболиста.

В сентябре 28-летний игрок посетил базу «Рубина» и должен был подписать контракт с клубом. В последний момент он перешел в ЦСКА. Олейников уже выступал за разные возрастные группы академии армейского клуба, молодежку и основу, за которую дебютировал в сезоне-2017/18.

— Оказался там, где хотел быть. В родном клубе.

— Рубин назвал тебя чушпаном, они «отшили» тебя. Видел?

— С юмором. Мне вообще без разницы, что они там думают на самом деле. «Рубин» знал об интересе ЦСКА еще до того, как я приехал на базу. Изначально должен был приехать в отель, приехал на базу.

— Какова судьба футболки «Рубина»? Забрал себе?

— Нет (смеется).

12 сентября Олейников принял участие в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1), выйдя на замену на 81-й минуте.

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Иван Олейников
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
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Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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