Тренер «Динамо» Шварц о матче с «Оренбургом»: «Заслужили победу и удачу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Игра состоялась 12 сентября на «РЖД Арене» в Москве. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник бело-голубых Виктор Окишор. В начале второго тайма защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти.

«Было ясно, что нам не будет легко с «Оренбургом», проигравшим всего один матч в 7 турах. Мы хорошо начали матч, создали несколько моментов и могли забить намного раньше. В начале второго тайма мы не реализовали пенальти, какие-то нюансы были не на нашей стороне, но в концовке Витя рискнул пробить с такой дистанции и забил. Мы заслужили эту победу, заслужили эту удачу.

Нам было непросто сохранить самообладание после незабитого пенальти, но хорошо, что нам удалось это сделать и мы смогли дожать соперника», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».