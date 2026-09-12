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Тренер «Динамо» Шварц о матче с «Оренбургом»: «Заслужили победу и удачу»

Сергей Филин

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

Игра состоялась 12 сентября на «РЖД Арене» в Москве. Единственный гол на 90-й минуте забил полузащитник бело-голубых Виктор Окишор. В начале второго тайма защитник «Динамо» Максим Осипенко не реализовал пенальти.

«Было ясно, что нам не будет легко с «Оренбургом», проигравшим всего один матч в 7 турах. Мы хорошо начали матч, создали несколько моментов и могли забить намного раньше. В начале второго тайма мы не реализовали пенальти, какие-то нюансы были не на нашей стороне, но в концовке Витя рискнул пробить с такой дистанции и забил. Мы заслужили эту победу, заслужили эту удачу.

Нам было непросто сохранить самообладание после незабитого пенальти, но хорошо, что нам удалось это сделать и мы смогли дожать соперника», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

Источник: ФК «Динамо»
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Сандро Шварц
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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