Защитнику ЦСКА Матеусу Рейсу грозит длительная дисквалификация

Поведение защитника ЦСКА Матеуса Рейса в отношении судьи Инала Танашева грозит армейцу многоматчевой дисквалификацией.

На 15-й минуте игры 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Рубин» судья Инал Танашев после вмешательства видеоассистентов и просмотра повторов на мониторе у поля определил, что Матеус Рейс совершил серьезное нарушение правил и удалил его. После показа красной карточки арбитр отвернулся от игрока, а тот пихнул его в спину.

Это грозит защитнику дополнительным наказанием — помимо того, что полагается за удаление. Теперь все зависит от того, какую запись Танашев внесет в протокол и как все оценит контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Дело в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 95 дисциплинарного регламента умышленный толчок официального лица матча (если так квалифицируют проступок футболиста ЦСКА) наказывается дисквалификацией на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.