Тренер «Динамо» Шварц о дебюте Гутьерреса в матче с «Оренбургом»: «Меня очень радуют его профессиональные качества»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от дебюта нападающего Максимилиано Гутьерреса за бело-голубых в матче с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.

22-летний чилиец перешел в «Динамо» из «Индепендьенте» 10 сентября. Он вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Он провел в последней игре за другой клуб 60 минут, поэтому находится в игровом тонусе. С нами он был на трех командных тренировках. Понятно, что ему нужно время для адаптации, но меня очень радуют его профессиональные качества, доволен тем, что он играет у нас», — сказал Шварц на пресс-конференции после матча.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».