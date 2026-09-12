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Тренер «Динамо» Шварц о дебюте Гутьерреса в матче с «Оренбургом»: «Меня очень радуют его профессиональные качества»

Сергей Носов
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от дебюта нападающего Максимилиано Гутьерреса за бело-голубых в матче с «Оренбургом» в 8-м туре РПЛ.

22-летний чилиец перешел в «Динамо» из «Индепендьенте» 10 сентября. Он вышел на замену на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Он провел в последней игре за другой клуб 60 минут, поэтому находится в игровом тонусе. С нами он был на трех командных тренировках. Понятно, что ему нужно время для адаптации, но меня очень радуют его профессиональные качества, доволен тем, что он играет у нас», — сказал Шварц на пресс-конференции после матча.

«Динамо» с 16 очками занимает второе место турнирной таблицы РПЛ. 17 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
1:0
Оренбург
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Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Максимилиано Гутьеррес
Сандро Шварц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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