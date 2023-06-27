«Спартак» получил деньги от «Клермона» за переход Кофрие

«Спартак» получил деньги от «Клермона» за переход защитника Максимилиано Кофрие, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы москвичей.

Красно-белые объявили о продаже 26-летнего бельгийца во вторник, 27 июня.

В «Спартаке» футболист играл с сентября 2021 года и провел 26 матчей. Вместе с командой он занял первое место в группе Лиги Европы и выиграл Кубок России.