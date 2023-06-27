Литвинов рассказал о целях на следующий сезон

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ», какие цели ставит на сезон-2023/24.

«Цели у нас, конечно, есть. Кроме как побеждать в чемпионате, в кубке, других быть не может. Будем делать все возможное для этого», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.