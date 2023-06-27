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Тарасов назвал Марадишвили футболистом приличного уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на новость о том, что железнодорожники могут расстаться с полузащитником Константином Марадишвили.

«Нужен ли Марадишвили «Локомотиву»? Вопрос не для меня. Тут больше все зависит от желания Константина — где ему хочется играть, где ему будет комфортно? «Локомотив» — большой клуб, они сам знают кто им нужен, а с кем им надо расстаться, какие у них планы на следующего игрока. Но Марадишвили футболист приличного уровня», — приводит слова Тарасова Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-v-lokomotive-sami-znayut-kto-im-nuzhen-no-maradishvili-futbolist-prilichnogo-urovnya-261883/
Дмитрий Тарасов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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