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«Спартак» отказался от подписания защитника Роберта Бауэра

13:45
Алексей Матюнин и Роберт Бауэр. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Матюнин и Роберт Бауэр. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», бывшего защитника тульского «Арсенала» Роберта Бауэра не будет в «Спартаке».

Московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.

Ранее, 16 августа, журналист Владимир Жарков сообщил в своем Telegram-канале о том, что Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт с красно-белыми.

В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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Офсайд


  • NF

    А что, был шанс у "Спартака" получить очередного Хендрикса? Что это с ними произошло?..

    17.08.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Бог есть на свете.

    17.08.2021

  • Нижневартовск за ФКСМ

    СЭ

    17.08.2021

  • Jean4

    Хоть одна хорошая новость. Мне интересно, кому в голову вообще пришла такая идея. Мол Туле не нужен, а Спартаку сгодится казах?

    17.08.2021

  • Нижневартовск за ФКСМ

    а такая идея была? или смородская подсказала журналисту о чем можно написать?

    17.08.2021