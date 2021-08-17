«Спартак» отказался от подписания защитника Роберта Бауэра
Как стало известно «СЭ», бывшего защитника тульского «Арсенала» Роберта Бауэра не будет в «Спартаке».
Московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.
Ранее, 16 августа, журналист Владимир Жарков сообщил в своем Telegram-канале о том, что Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт с красно-белыми.
В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.
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NF
А что, был шанс у "Спартака" получить очередного Хендрикса? Что это с ними произошло?..
17.08.2021
Береги руку, Сеня!
Бог есть на свете.
17.08.2021
Нижневартовск за ФКСМ
СЭ
17.08.2021
Jean4
Хоть одна хорошая новость. Мне интересно, кому в голову вообще пришла такая идея. Мол Туле не нужен, а Спартаку сгодится казах?
17.08.2021
Нижневартовск за ФКСМ
а такая идея была? или смородская подсказала журналисту о чем можно написать?
17.08.2021