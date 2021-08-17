«Спартак» отказался от подписания защитника Роберта Бауэра

Как стало известно «СЭ», бывшего защитника тульского «Арсенала» Роберта Бауэра не будет в «Спартаке».

Московский клуб отказался от идеи подписания 26-летнего немецкого футболиста.

Ранее, 16 августа, журналист Владимир Жарков сообщил в своем Telegram-канале о том, что Бауэр получит гражданство Казахстана и подпишет контракт с красно-белыми.

В прошлом сезоне Бауэр провел 25 матчей за тульскую команду и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро. В данный момент защитник является свободным агентом.