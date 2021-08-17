Глава Башкирии предъявил претензии к «Уфе»

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал и дальше поддерживать «Уфу», но отметил некоторые моменты, которые требуют объяснений.

«Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, но я не могу, как руководитель, лишить регион футбола. У меня есть претензии к клубу и мы разговаривали об этом с генеральным директором, — пояснил Глава Башкортостана на пресс-конференции перед торжественным открытием чемпионата мира по борьбе среди юниоров. — Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета. Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать».

Напомним, «Уфа» после четырех туров чемпионата РПЛ занимает 11 место (одна победа, одна ничья и два поражения).