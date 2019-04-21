"Спартак" - "Енисей": Рассказов забил дебютный гол за красно-белых

"Спартак" вышел вперед в матче 24-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 45+1-й минуте дебютный гол в составе красно-белых забил защитник Николай Рассказов. Результативный пас на счету форварда Луиза Адриану.
⚽ Дебютный гол Николая Рассказова в Премьер-Лиге.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 апреля 2019 г.
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