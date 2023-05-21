«Спартак» — ЦСКА: 11-метровый удар в ворота гостей назначен ошибочно. Мозес упал не из-за действия соперника

На 87-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1) арбитр Сергей Карасев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева. Судья решил, что Виктор Мендес сфолил в единоборстве с Виктором Мозесом. Видеоарбитр Павел Шадыханов провел проверку и в действия рефери не вмешался.

«Спартак» — ЦСКА. Фол на Мозесе. Скриншот трансляции

В том эпизоде Мендес собирался выбить мяч из штрафной, а Мозес на мгновение опередил его, коснувшись мяча. Затем произошел контакт в ногах, после чего спартаковец взмыл в воздух, а потом упал. При этом, упав, Мозес изобразил боль и схватился за правую голень. Хотя контакт бутсы Мендеса был с левой бутсой соперника. Затем Мозес обхватил другой рукой левую голень.

Разве причиной падения стал такой скользящий контакт? Разве правильно назначать такие 11-метровые?