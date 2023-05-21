Червиченко считает, что «Спартак» победил незаслуженно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от матча 28-го тура РПЛ, где красно-белые обыграли ЦСКА (2:1).

«Победа «Спартака» незаслуженная. Карасев, к моему великому удивлению, сделал все, чтобы красно-белые победили. Хотя его роль в этой победе не меньше, чем пятьдесят процентов. Это пусть болельщики ЦСКА по этому поводу переживают. Есть и положительный момент, надеюсь, что после сегодняшнего матча закончится это вселенское нытье и сопли «Спартака» по поводу плохого судейства. В одном из самых важных матчей чемпионата судейство для них было просто великолепное», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка в 28 играх. ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы с 54 очками.