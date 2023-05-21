Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго
Принципиальная дуэль
Ровно год назад Владимир Федотов впервые в карьере взобрался на пьедестал премьер-лиги: 21 мая 2022 года «Динамо» было бито сочинцами, которыми руководил нынешний главный тренер ЦСКА, и уступило южанам серебро РПЛ. Спустя год Федотов вновь мог гарантировать второе место своей команде, что в эру господства «Зенита» почти равносильно трофею.
Символично, что сейчас команде Федотова снова противостоял прямой конкурент, да еще и принципиальный. Хорошо известно, что отец главного тренера ЦСКА болел за «Спартак», а сам он за всю карьеру уступал красно-белым всего однажды — пять лет назад, еще работая в «Оренбурге».
Матч первого круга усиливал и без того сумасшедшую интригу в дерби: конфликт Федотова и Гильермо Абаскаля на бровке не мог пройти бесследно. Но перед игрой тренеры точно думали не о личных взаимоотношениях, а о том, как использовать свои преимущества и нейтрализовать противника.
Ртутная роль Зиньковского
Абаскаль выбрал такой состав, что до стартового свистка было тяжело определить схему. «Спартак» весной вообще очень гибок, и в этом его плюс — армейцы тоже наверняка сомневались, будет ли соперник играть в три центральных защитника или в два. В итоге красно-белые изначально выстроились в 4-3-3 с одним чистым опорником, Литвиновым — Руслан вернулся на родную позицию спустя месяц.
Однако Абаскаль не был бы собой, если бы не подготовил сюрприз. И в данном случае он заключался в гибридной роли Зиньковского — номинально Антон, разумеется, играл на фланге атаки, но без мяча опускался низко, часто прямо на линию со всеми защитниками. Вынуждал Зиньковского так делать Медина — парагваец действовал очень широко, но дуэль у оппонента выиграл.
Федотов, в отличие от Абаскаля, весь сезон играет по четкой схеме 3-4-2-1 и на этот раз даже не сделал ни одной замены в основе. Грубо говоря, «Спартак» стартовым планом намеревался играть широко, а ЦСКА — узко, и в этом было основное тактическое столкновение команд.
Отмененные голы
Главное, что игра была зрелищной. Часто бывает, что в битве с высокими ставками между командами, которыми руководят сильные тактики, все сводится к шахматам или сумо. Но здесь сразу же пошли удары по воротам, а затем и голы — правда, точные удары Игнатова и Заболотного были отменены из-за офсайдов, зато потом случились легитимные мячи.
ЦСКА в обороне пытался сохранять плотную структуру, но активно использовал фланги. Уже далеко не первый раз позиционно слабо играл Тавареш — португалец не раз упускал за спину Гайича или Облякова, а в моменте с голом упустил Медину. ЦСКА помогла вторая волна атаки после стандарта и шикарный длинный пас Акинфеева: Чалов скинул, а парагваец замкнул.
ЦСКА выглядел лучше, но концовку тайма выиграл «Спартак», так что ничья к перерыву была логична. Федотов все время кричал и показывал своим защитникам и хавбекам играть уже, но они поддавались на уловки соперников. Мендес и Зделар все время увиливали во фланги за Зобниным и Игнатовым, из-за чего в середине часто появлялись дыры. Гол Промеса состоялся как раз в результате успешного растяжения чужой линии обороны.
Соболев и Роша
В перерыве тренеры не сделали ни одной замены и вообще обходились без перестановок аж до 79-й минуты — редкость для игры подобного накала и интенсивности. Ничья вряд ли кого-то полностью устраивала, что отражалось и на эмоциях игроков. Уже на первых минутах небольшой конфликт возник между Соболевым и Виллианом Рошей, который Сергею Карасеву, как казалось, удалось быстро погасить.
Но вскоре противостояние получило продолжение. После очередного стыка между защитником ЦСКА и форвардом «Спартака» Соболев показал Роше непристойный жест, схватившись за пах. Карасев этого не заметил, но бразилец акцентировал на этом внимание, повторив жест Александра. Вердикт — спорный: оба получили прямые красные карточки.
Вопросы к судьям
Усечение составов было на руку «Спартаку», потому что он больше владел мячом и был заинтересован в появлении пространства. Моментов у ворот армейцев стало больше, и очень скоро в ворота Акинфеева чуть не назначили пенальти — Карасева позвали к монитору, но он не увидел фола на Зобнине, хотя в этом сезоне в премьер-лиге было несколько похожих моментов, когда арбитр указывал на 11-метровую отметку.
А в следующем эпизоде Карасев назначил пенальти, потому что в штрафной снесли Мозеса. Правда, и здесь не со всех повторов все было ясно, поэтому и ВАР долго просматривал видео. В итоге решение подтвердили: Акинфеев вытащил мяч после удара Промеса, но голландец был расторопнее всех на добивании и вывел «Спартак» вперед.
На концовку у ЦСКА уже не осталось сил, а Карасев, как показалось, мало добавил к основному времени матча — всего шесть минут. «Спартак» все-таки выстоял и выгрыз победу — очень важную и, возможно, решающую в борьбе за серебро. Теперь красно-белые отстают от армейцев всего на одно очко, но впереди еще два тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9