«Сочи» о матче с «Тамбовом»: «Не изумрудный океан, а поросший тиной пруд»

В матче 15-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Тамбов». Twitter сочинской команды оценил игру соперников первом тайме.

— Если сравнивать игру с водоемом, то это далеко не изумрудный океан, а скорее поросший тиной пруд. Пруд, на котором ничего не происходит. — написано в посте в соцсети.

Если сравнивать игру с водоемом, то это далеко не изумрудный океан, а скорее поросший тиной пруд. Пруд, на котором ничего не происходит.#СочныйФутбол #СочиТамбов — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 2, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр