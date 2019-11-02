«Сочи» о матче с «Тамбовом»: «Не изумрудный океан, а поросший тиной пруд»
17:00
В матче 15-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Тамбов». Twitter сочинской команды оценил игру соперников первом тайме.
— Если сравнивать игру с водоемом, то это далеко не изумрудный океан, а скорее поросший тиной пруд. Пруд, на котором ничего не происходит. — написано в посте в соцсети.
Если сравнивать игру с водоемом, то это далеко не изумрудный океан, а скорее поросший тиной пруд. Пруд, на котором ничего не происходит.#СочныйФутбол #СочиТамбов— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 2, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...