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«Сочи» о матче с «Тамбовом»: «Не изумрудный океан, а поросший тиной пруд»

17:00
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В матче 15-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Тамбов». Twitter сочинской команды оценил игру соперников первом тайме.

— Если сравнивать игру с водоемом, то это далеко не изумрудный океан, а скорее поросший тиной пруд. Пруд, на котором ничего не происходит. — написано в посте в соцсети.

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