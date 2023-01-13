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Сегодня, 21:14

«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Мевли

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Михи Мевли. Сочинский клуб работает над омоложением состава, переход 32-летнего словенца не вписывается в концепцию развития команды, утверждает Metaratings.ru

Ранее портал Transfermarkt сообщил о том, что защитник «Спартака» Мевля может вернуться в «Сочи», за который выступал с 2019 по 2021 год.

Мевля не полетел на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдет с 13 по 27 января.

Защитник выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-ne-rassmatrivaet-variant-s-vozvrasheniem-mevli-219667/
Миха Мевля
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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