«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Мевли

«Сочи» не рассматривает вариант с возвращением защитника Михи Мевли. Сочинский клуб работает над омоложением состава, переход 32-летнего словенца не вписывается в концепцию развития команды, утверждает Metaratings.ru

Ранее портал Transfermarkt сообщил о том, что защитник «Спартака» Мевля может вернуться в «Сочи», за который выступал с 2019 по 2021 год.

Мевля не полетел на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдет с 13 по 27 января.

Защитник выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.