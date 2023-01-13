Источник: защитник «Спартака» Мевля может перейти в «Сочи»

Защитник московского «Спартака» Миха Мевля может вернуться в «Сочи», утверждает Transfermarkt.

В настоящий момент рассматриваются варианты перехода 32-летнего словенца в стан «барсов».

Мевля не полетел на первый сбор «Спартака» в ОАЭ, который пройдет с 13 по 27 января.

Мевля выступает за красно-белых с осени 2022-го. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.

Текущий контракт защитника истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.