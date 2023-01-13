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Кузьмичев — об интересе «Бешикташа» к Баринову: «Думаю, турки рассчитывают на 4-5 миллионов, «Локо» захочет все 15»

Алина Савинова
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Экс-руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал интерес турецкого «Бешикташа» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

«Знаю про эту бумагу — о намерении вступить в переговоры. Это бумага, чтобы посмотреть на первую реакцию «Локомотива», насколько там готовы к переговорам. Точно знаю, что Дима Баринов рассмотрел бы вариант, он видит продолжение карьеры в Европе. Если у турок есть безусловное желание взять футболиста, они могут выкупить его без переговоров.

Думаю, там учитывают и остающийся срок контракта, и желание игрока, и с этим прицелом будут вести переговоры. Турки не любят платить полный куш, денежки они считать умеют. Думаю, рассчитывают на сумму порядка 4-5 миллионов, «Локо» захочет все 15. Но на сегодня позиция клуба по отношению к игроку не совсем понятна", — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

Ранее агент Баринова Павел Банатин сообщил, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-dumayu-za-barinova-beshiktash-budet-gotov-zaplatit-4-5-mln-evro-loko-zahochet-15/
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