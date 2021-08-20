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Слуцкий прокомментировал вызов игроков «Рубина» в сборные

11:31
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вызов игроков казанского клуба в сборные своих стран.

«Радует, что большое количество игроков стабильно вызываются в сборные. У нас все иностранцы: Тальби, Абильдгор, Ин Бом, Кварацхелия, Уремович, Хакшабанович. Это игроки сборных. Это говорит о качестве наших легионеров.

Самошников и Дюпин уже вызывались в сборную, но пока там не сыграли. Надеюсь, что новый вызов будет сопряжен не только с поездкой, но и с игровым временем в национальной команде», — заявил тренер.

Сборная России в квалификации к ЧМ-2022 сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

 

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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