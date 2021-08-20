Слуцкий прокомментировал вызов игроков «Рубина» в сборные

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вызов игроков казанского клуба в сборные своих стран.

«Радует, что большое количество игроков стабильно вызываются в сборные. У нас все иностранцы: Тальби, Абильдгор, Ин Бом, Кварацхелия, Уремович, Хакшабанович. Это игроки сборных. Это говорит о качестве наших легионеров.

Самошников и Дюпин уже вызывались в сборную, но пока там не сыграли. Надеюсь, что новый вызов будет сопряжен не только с поездкой, но и с игровым временем в национальной команде», — заявил тренер.