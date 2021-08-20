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Тренер «Рубина» Слуцкий рассказал подробности о восстановлении Деспотовича

11:29
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем пятого тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (22 августа) рассказал подробности о восстановлении нападающего Джордже Деспотовича.

«Есть положительная динамика по его восстановлению», — отметил Слуцкий.

Деспотович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). На его счету один гол и одна результативная передача в четырех матчах за казанскую команду в сезоне-2021/22.

Возвращение Деспотовича ожидается к игре с «Краснодаром» 27 августа.

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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