Тренер «Рубина» Слуцкий рассказал подробности о восстановлении Деспотовича
11:29
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем пятого тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (22 августа) рассказал подробности о восстановлении нападающего Джордже Деспотовича.
«Есть положительная динамика по его восстановлению», — отметил Слуцкий.
Деспотович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1). На его счету один гол и одна результативная передача в четырех матчах за казанскую команду в сезоне-2021/22.
Возвращение Деспотовича ожидается к игре с «Краснодаром» 27 августа.
Читайте также
«Мне 18 лет! Бью жестко, хорошо дышу, бегаю по 9 км». Александр Емельяненко уверяет: он в полном порядке
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю