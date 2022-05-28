«СКА-Хабаровск» привез на ответный матч с «Химками» болбоя, которого толкнул Лантратов

«СКА-Хабаровск» привез на ответный стыковой матч с «Химками» болбоя, которого во время первой встречи толкнул вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов.

Представитель пресс-службы клуба из Хабаровска Роман Игнатик опубликовал в своих социальных сетях фотографию с болбоем, сделанную по прибытии на стадион «Арена Химки».

«Сегодня с самым быстрым болбоем снова дежурим за воротами «Химок», — написал он.

Напомним, во время первой стыковой игры вратарь толкнул болбоя, после чего тот упал на землю. После финального свистка Лантратов подошел к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал Лантратова за данный эпизод штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ответный матч между «СКА-Хабаровском» и «Химками» состоится сегодня, 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч завершился победой хабаровчан со счетом 1:0.