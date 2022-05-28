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«СКА-Хабаровск» привез на ответный матч с «Химками» болбоя, которого толкнул Лантратов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«СКА-Хабаровск» привез на ответный стыковой матч с «Химками» болбоя, которого во время первой встречи толкнул вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов.

Представитель пресс-службы клуба из Хабаровска Роман Игнатик опубликовал в своих социальных сетях фотографию с болбоем, сделанную по прибытии на стадион «Арена Химки».

«Сегодня с самым быстрым болбоем снова дежурим за воротами «Химок», — написал он.

Напомним, во время первой стыковой игры вратарь толкнул болбоя, после чего тот упал на землю. После финального свистка Лантратов подошел к болбою, извинился и подарил ему свою футболку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал Лантратова за данный эпизод штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Ответный матч между «СКА-Хабаровском» и «Химками» состоится сегодня, 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что первый матч завершился победой хабаровчан со счетом 1:0.

Илья Лантратов
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РФС
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
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8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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