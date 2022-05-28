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Сегодня, 12:55

Гендиректор «Локомотива» рассказал, почему реконструкция в Перово остановилась

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в разговоре с «СЭ» рассказал о том, где команда проведет летний сбор.

«Заседание совета директоров «Локомотива» происходит ежегодно. Летний сбор команда проведет в Баковке, все верно. База заканчивает реконструкцию, спортивный директор говорил об этом. Реконструкция в Перово остановилась? Нам надо было доделать Баковку», — сказал Леонченко.

15 июня команда соберется в Москве и пройдет медосмотр. Затем 16 июня «Локо» отправится на летний учебно-тренировочный сбор в подмосковную Баковку, где будет готовиться к новому сезону.

«Локомотив» завершил сезон РПЛ-2021/22 на шестом месте, набрав 48 очков в 30 матчах.

ФК Локомотив (Москва)
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