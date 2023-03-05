Силкин объяснил, почему «Крылья Советов» являются неудобным соперником для «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Крыльями Советов» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Счет 1:0 дает три очка. Это очень важно. Не обязательно выигрывать 2:0, 5:10 или 10:0. Победы в один мяч достаточно. «Крылья» — неудобный соперник для «Динамо», поскольку это была третья игра. Первую проиграли, вторую еле-еле сыграли вничью... Главное, что сегодня команда набрала три очка» — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Встреча «Динамо» и «Крыльев Советов» в рамках чемпионата России в первой части сезона окончилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.

В FONBET Кубке России первую игру «Динамо» проиграло со счетом 2:1. Второй кубковый матч бело-голубых и самарцев завершился ничьей (1:1).

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, «Крылья Советов» идут на 11-й строчке с 20 очками.