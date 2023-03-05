«Краснодар» — «Торпедо»: Стефанович открыл счет в матче

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0. Форвард отличился на 9-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для игрока в составе «Торпедо». Стефанович перешел в московский клуб в феврале этого года.