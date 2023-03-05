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Сегодня, 16:42

«Краснодар» — «Торпедо»: Стефанович открыл счет в матче

Мария Гусева
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0. Форвард отличился на 9-й минуте встречи.

Этот гол стал первым для игрока в составе «Торпедо». Стефанович перешел в московский клуб в феврале этого года.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
05 мар, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Торпедо М
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Ростов – Локомотив
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Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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