«Краснодар» — «Торпедо»: Стефанович открыл счет в матче
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0. Форвард отличился на 9-й минуте встречи.
Этот гол стал первым для игрока в составе «Торпедо». Стефанович перешел в московский клуб в феврале этого года.
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|18
|3
|4
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|17-37
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 3
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
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|Ж
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Локомотив
|17
|1
|4
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Олег Дмитриев
Факел
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|3
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Торпедо М
|6
|1
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