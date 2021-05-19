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«Сидишь, как игрок стартового состава». Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева

20:00
Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева. Фото Instagram
Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева. Фото Instagram
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram написал комментарий под фото бывшего полузащитника казанского клуба Александра Ташаева.

«Сидишь, как игрок стартового состава», — прокомментировал пост Слуцкий.

«С юбилеем», — ответил Ташаев.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Спартак-2» в чемпионате Олимп — ФНЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

По итогам сезона РПЛ казанцы вышли в Лигу конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPDz391jmZy/c/17879656793258808/

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