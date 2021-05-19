«Сидишь, как игрок стартового состава». Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева
20:00
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram написал комментарий под фото бывшего полузащитника казанского клуба Александра Ташаева.
«Сидишь, как игрок стартового состава», — прокомментировал пост Слуцкий.
«С юбилеем», — ответил Ташаев.
В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Спартак-2» в чемпионате Олимп — ФНЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».
По итогам сезона РПЛ казанцы вышли в Лигу конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CPDz391jmZy/c/17879656793258808/
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