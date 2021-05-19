«Сидишь, как игрок стартового состава». Слуцкий в Instagram потроллил Ташаева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в Instagram написал комментарий под фото бывшего полузащитника казанского клуба Александра Ташаева.

«Сидишь, как игрок стартового состава», — прокомментировал пост Слуцкий.

«С юбилеем», — ответил Ташаев.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Спартак-2» в чемпионате Олимп — ФНЛ, в которых отметился одной голевой передачей. Права на футболиста принадлежат «Спартаку».

По итогам сезона РПЛ казанцы вышли в Лигу конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.