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ЦСКА предложил Дзагоеву продлить контракт

19:07
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщает Sport24.

По информации источника, столичный клуб предложил 30-летнему хавбеку новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-05-19-tsska-predlozhil-dzagoyevu-novyy-kontrakt

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