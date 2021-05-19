ЦСКА предложил Дзагоеву продлить контракт
19:07
ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщает Sport24.
По информации источника, столичный клуб предложил 30-летнему хавбеку новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.
Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-05-19-tsska-predlozhil-dzagoyevu-novyy-kontrakt
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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