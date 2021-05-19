ЦСКА предложил Дзагоеву продлить контракт

ЦСКА намерен продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, сообщает Sport24.

По информации источника, столичный клуб предложил 30-летнему хавбеку новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах в РПЛ и Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.