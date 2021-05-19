Форвард «Спартака» Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины
20:23
Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе получил приглашение в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Заявка на Олимпиаду будет опубликована позднее. Соперниками Аргентины по групповому турниру, который начнется во второй половине июля, станут Египет, Испания и Австралия.
В минувшем сезоне РПЛ 24-летний аргентинец провел за «Спартак» 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-05-19-ponse_vyzvan_v_sbornuyu_argentiny/
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