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Форвард «Спартака» Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины

20:23
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Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе получил приглашение в олимпийскую сборную Аргентины, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Заявка на Олимпиаду будет опубликована позднее. Соперниками Аргентины по групповому турниру, который начнется во второй половине июля, станут Египет, Испания и Австралия.

В минувшем сезоне РПЛ 24-летний аргентинец провел за «Спартак» 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-05-19-ponse_vyzvan_v_sbornuyu_argentiny/

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