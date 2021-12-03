Шварц рассказал, что встреча Карпина с игроками сборной России не повлияла на тренировки «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» высказался о премии лучшему молодому игроку лиги, о неформальной встрече игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и о зиме в России и Германии.

«Агаларов, Захарян, Тюкавин? Очень хорошо, что есть подобная премия, — отметил Шварц. — У каждого игрока из названных высокий потенциал, они очень талантливы. Я не могу дать какую-то оценку по каждому. Но самое главное, что такие звездочки появляются в российском футболе», — сказал Шварц.

«Неформальное общение игроков «Динамо» с Карпиным — это нормально. Такие встречи должны быть, обсуждают планы на Новый год. Сейчас национальная команда находится перед важными стековыми играми. Данная встреча никак не повлияла на наш тренировочный процесс», — сказал Шварц.

«Разница в восприятии зимы в Германии и России? Посмотрите, за окном прекрасная картина! Много снега! Лучи солнца! На тренировочный процесс это никак не влияет, у нас потрясающие поля. Зима — это то время, когда хочется проводить время с близкими на улице», — отметил немецкий специалист.

Также Шварц остался недоволен темой разговора о пропущенных голах «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Каждую неделю мне задают одни и те же вопросы по пропущенным мячам в прошедших матчах. Мы уже достаточно много сказали об этом! Много копий поломали! Давайте не заострять внимания на негативе. Посмотрите на игру в Казани — мы перевернули матч в нашу сторону. Игра против «Спартака» прошла 6 недель назад. Я не хочу об этом говорить и возвращаться к этому. Впереди «Уфа»!» — заключил тренер.

Матч «Динамо» — «Уфа» пройдет 5 декабря на ВТБ Арене в Москве (начало — в 16.30 мск.).