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Шварц рассказал, что встреча Карпина с игроками сборной России не повлияла на тренировки «Динамо»

13:31
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» высказался о премии лучшему молодому игроку лиги, о неформальной встрече игроков с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и о зиме в России и Германии.

«Агаларов, Захарян, Тюкавин? Очень хорошо, что есть подобная премия, — отметил Шварц. — У каждого игрока из названных высокий потенциал, они очень талантливы. Я не могу дать какую-то оценку по каждому. Но самое главное, что такие звездочки появляются в российском футболе», — сказал Шварц.

«Неформальное общение игроков «Динамо» с Карпиным — это нормально. Такие встречи должны быть, обсуждают планы на Новый год. Сейчас национальная команда находится перед важными стековыми играми. Данная встреча никак не повлияла на наш тренировочный процесс», — сказал Шварц.

«Разница в восприятии зимы в Германии и России? Посмотрите, за окном прекрасная картина! Много снега! Лучи солнца! На тренировочный процесс это никак не влияет, у нас потрясающие поля. Зима — это то время, когда хочется проводить время с близкими на улице», — отметил немецкий специалист.

Также Шварц остался недоволен темой разговора о пропущенных голах «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Каждую неделю мне задают одни и те же вопросы по пропущенным мячам в прошедших матчах. Мы уже достаточно много сказали об этом! Много копий поломали! Давайте не заострять внимания на негативе. Посмотрите на игру в Казани — мы перевернули матч в нашу сторону. Игра против «Спартака» прошла 6 недель назад. Я не хочу об этом говорить и возвращаться к этому. Впереди «Уфа»!» — заключил тренер.

Матч «Динамо» — «Уфа» пройдет 5 декабря на ВТБ Арене в Москве (начало — в 16.30 мск.).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Артем Бухаев все материалы автора

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