Источник: алжирец Яхья может стать менеджером «Спартака» по развитию молодых игроков
Алжирский менеджер Антар Яхья может стать менеджером «Спартака» по развитию молодых игроков, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, стороны давно ведут переговоры и близки к соглашению.
Яхья — бывший футболист сборной Алжира. Он завершил карьеру в 2017 году. В его активе семь голов в 52 матчах в составе национальной команды. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
После 16 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4532545-spartak-ischet-menedzhera-po-razvitiyu-molodyh-igrokov-prioritetnyj-variant-alzhirec-yahya.html
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