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Сегодня, 01:15

Шунин: «В этом сезоне нет единоличного лидера в РПЛ»

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает, что в этом сезоне РПЛ у нескольких команд есть шансы побороться за чемпионство.

«Я буду за свою команду говорить. В этом сезоне нет единоличного лидера. Есть часть команд, которые в очень хорошем состоянии. Но шансы есть у нескольких команд занять первое место. И я убежден, что наша команда будет бороться за первую тройку. Я в это очень верю и надеяться на это.

Иногда бывает, что команда плохо играет, но все равно набирает очки. У нас в этом плане нет стабильности, но я уверен, что потихоньку работая над ошибками мы найдем баланс. Думаю, мы должны верить, что сможем стать чемпионами и бороться за самые высокие места», — сказал Шунин в беседе с колумнистом «СЭ» Ильей Казаковым в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 9 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 21 очков. В тройке — «Крылья Советов» (18 очков) и «Зенит» (17). Далее — «Спартак» (16) и «Динамо» (15) с «Локомотивом» (15).

Антон Шунин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Шунин: «С нашим составом «Динамо» должно быть в тройке и бороться за Кубок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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