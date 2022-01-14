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Шешуков: «Смородская подходила к раздевалке: «Все одеты? Я захожу»

Шешуков вспомнил, как Смородская шутила, когда заходила в раздевалку «Локомотива»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Бывший защитник «Локомотива» Александр Шешуков вспомнил, как бывший президент клуба Ольга Смородская шутила, заходя в раздевалку команды.

«С Ольгой Юрьевной в основном пересекался в раздевалке, она заходила после игр. Картина, конечно: кто-то в трусах, кто-то в полотенце... В какой-то момент нас предупреждали: Ольга Юрьевна на подходе. Через несколько секунд раздавался ее голос: «Ребята, все одеты? Я захожу!» Но все нормально проходило, по-доброму. После побед она всех обнимала и поздравляла: «Молодцы!» — сказал футболист.

Шешуков выступал за «Локомотив» с 2014 по 2016 год.

Полная версия интервью — на этой странице.

Александр Шешуков
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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