Шавло назвал смешным отсутствие красного мяча в матче «Балтика» — «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об отсутствии красного мяча на матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0). Встреча в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

«Это просто смешно. Технический спонсор должен знать, что, когда играют в конце октября или в ноябре — а в России проходят матчи и в декабре, — должен быть мяч, который будет виден в любую погоду, а его не оказалось. Красный мяч был необходим. Всем было тяжело играть из-за его отсутствия, а вратарям особенно. Руководству РПЛ надо связаться с техническим спонсором и попросить его предоставить красные мячи. Это всё делается довольно легко», — цитирует Шавло RT.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.