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Сегодня, 21:21

Источник: «Клермон» не будет выкупать у «Спартака» контракт Николсона в случае вылета из лиги 1

Руслан Минаев
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«Клермон» не будет выкупать контракт арендованного у «Спартака» нападающего Шамара Николсона в случае вылета из лиги 1, сообщает Space CF63 в соцсети X.

Помимо ямайца команду покинут еще десять игроков — три арендованных и семь футболистов с истекающими контрактами.

После 27 туров чемпионата Франции «Клермон» набрал 20 очков и замыкает турнирную таблицу.

27-летний Николсон в этом сезоне провел за французский клуб 24 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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П
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Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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Спартак

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