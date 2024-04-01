Источник: «Клермон» не будет выкупать у «Спартака» контракт Николсона в случае вылета из лиги 1

«Клермон» не будет выкупать контракт арендованного у «Спартака» нападающего Шамара Николсона в случае вылета из лиги 1, сообщает Space CF63 в соцсети X.

Помимо ямайца команду покинут еще десять игроков — три арендованных и семь футболистов с истекающими контрактами.

После 27 туров чемпионата Франции «Клермон» набрал 20 очков и замыкает турнирную таблицу.

27-летний Николсон в этом сезоне провел за французский клуб 24 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.