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Агент Барбоза: «У Абаскаля есть возможность работать в Швейцарии или Бельгии»

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Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, сможет ли Гильермо Абаскаль возглавить один из европейских клубов в случае его отставки с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы уволить испанского специалиста до конца сезона-2023/24, если результаты команды не будут удовлетворительными.

«Думаю, что на данный момент он вряд ли найдет команду. До окончания чемпионатов осталось очень мало времени. Летом — это уже другой разговор. У него есть возможность работать или в Швейцарии, или в Бельгии, может быть в Испании. Хотя думаю, что там потруднее. Абаскаль — тренер, который уже показал хорошую работу. Думаю, что он может найти команду. Конечно, не ту, которая борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а имеет другие цели», — цитирует агента «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паулу Барбоза
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3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
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14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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