Агент Барбоза: «У Абаскаля есть возможность работать в Швейцарии или Бельгии»

Футбольный агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, сможет ли Гильермо Абаскаль возглавить один из европейских клубов в случае его отставки с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы уволить испанского специалиста до конца сезона-2023/24, если результаты команды не будут удовлетворительными.

«Думаю, что на данный момент он вряд ли найдет команду. До окончания чемпионатов осталось очень мало времени. Летом — это уже другой разговор. У него есть возможность работать или в Швейцарии, или в Бельгии, может быть в Испании. Хотя думаю, что там потруднее. Абаскаль — тренер, который уже показал хорошую работу. Думаю, что он может найти команду. Конечно, не ту, которая борется за попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а имеет другие цели», — цитирует агента «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.