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Чанов: «У ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей»

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Бывший вратарь ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру армейского клуба в чемпионате России сезона-2023/24.

В текущем розыгрыше РПЛ команда Владимира Федотова потеряла 18 очков, упуская преимущество в счете в 8 из 16 матчей.

«Конечно, у ЦСКА проблемы с тем, что команда упускает победы в концовках матчей. В основном это связано с игрой центральных защитников. То ли невнимательность, то ли еще что-то. Думал, армейцы вылечились от этой болезни, но «Сочи» доказал, что это не так. Думаю, эти результаты из-за футболистов, которые теряют концентрацию в концовках. Тренерский штаб все видит и обращает на эту проблему внимание», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 21 матче.

3 апреля красно-синие сыграют на выезде против «Балтики» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Факел
 - : -
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 - : -
7.04 16:30
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П
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