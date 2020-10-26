Сергей Семак: «Если у нас возникают какие-то сомнительные случаи, то мы информируем об этом Роспотребнадзор и РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, были ли в клубе случаи заболевания коронавирусом.

— Пока мы с вами исходим из того, что все указанные матчи Лиги чемпионов состоятся в предписанные календарем сроки. Не опасаетесь ли вы того, что коронавирус может взять и все испортить? Вон ведь «Брюгге» коронавирус уже задел!

— Разумеется, хочется верить в то, что все матчи пройдут по расписанию, как это было в случае с «Брюгге», — рассказал Семак в интервью изданию «Деловой Петербург». — Но кто же сегодня в Европе предскажет, как все сложится дальше?! Наша же задача состоит в том, чтобы и дальше тщательно соблюдать медицинский протокол и все соответствующие медицинские предписания — как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов. «Зенит» изначально очень ответственно подходит к этому вопросу. Не собираемся расслабляться и дальше!

— В нашей прессе проходила информация о том, что два или три игрока «Зенита» болели коронавирусом, но клуб подтверждения не давал. Зад ним числом можете это прокомментировать?

— Могу сказать следующее. Если у нас в команде возникают какие-то сомнительные случаи, то мы информируем об этом Роспотребнадзор и РПЛ. И принимаем сразу все меры, которые предусмотрены медицинским протоколом. Но это вовсе не подразумевает того, что клуб обязан сообщать прессе всю информацию, которая проходит по «служебным» каналам. Тем более что случаются и так называемые «ложные» позитивные тесты. Тем более что существует такое понятие, как личное пространство игрока или тренера, его никто не отменял!

Превращая приватную информацию в публичную, мы рискуем пустить посторонних на нашу территорию, справедливо ли это? Не уверен! При этом особо подчеркну, что у нас проходит постоянное тестирование игроков и всего персонала, что позволяет держать ситуацию под контролем в рамках того, насколько вообще возможно в современных условиях. Посмотрите, сколько случаев коронавируса зафиксировано в национальных чемпионатах — что у нас, что за границей! Полностью защититься от коронавируса вряд ли возможно, но наш клуб принимает все необходимые меры предосторожности.