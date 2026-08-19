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«Зенит» переборол «Крылья» только в серии пенальти. Саму игру обеим командам лучше забыть

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Дальше у сине-бело-голубых — «Спартак».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:0
Зенит

Волков и Мостовой в основе

Сергей Семак уже не раз говорил о том, что FONBET Кубок России, особенно групповой этап, он использует для ротации и проверки ближайшего резерва. А игра с «Крыльями Советов» вообще была зажата между матчами против «Динамо» и «Спартака», поэтому ожидать в стартовом составе лидеров «Зенита» было бы наивно. Тем более что после победы над бело-голубыми Семак дважды сделал акцент на не лучшем функциональном состоянии команды.

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Как следствие — в Самару даже не прилетели Адамов, Соболев, Глушенков, Вендел, Педро и Дивеев. А стартовый состав «Зенита» выглядел необычно, особенно фланги обороны. Семак решил сыграть с Караваевым на левой бровке, а на правой появился Волков! «Зенит» не может найти защитнику новый клуб, поэтому он остается в заявке сине-бело-голубых, но его выход в основе даже на кубковую встречу — мини-сенсация. Впервые в сезоне в стартовый состав попал Мостовой — в трех предыдущих играх Андрей не выходил со скамейки. Они с Луисом Энрике вышли на крыльях атаки, а на острие появился Фелипе Аугусто.

У «Крыльев» тоже непростой период — после двух подряд домашних поражений в чемпионате они явно стремились обыграть «Зенит», но в РПЛ в воскресенье их ждет не менее важный матч, дерби с «Акроном». Поэтому и Сергей Булатов не обошелся без ротации: из тех, кто выходил в основе три дня назад, в старте остались только Ороз и Бабкин. Зато вышел Горшков, который только на прошлой неделе сменил «Зенит» на «Крылья».

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Малособытийное основное время

Хозяева ожидаемо действовали вторым номером, но «Зенит» долгое время не извлекал никакого преимущества из владения мячом. Хотя первые моменты создали именно сине-бело-голубые, причем оба раза в центре внимания оказался Луис Энрике — сперва бразилец сместился с правого фланга в центр и сильно пробил, а затем из той же точки навесил на Ерохина, но Александр не попал в створ.

Мостовой почти не был заметен. Волков же пытался показать себя, но во многих эпизодах действовал невпопад — например, в одном из них проиграл борьбу Бабкину, спровоцировав атаку соперника.

Караваев на непривычной позиции смотрелся неплохо, на 22-й минуте даже отправил мяч в сетку, откликнувшись на заброс Дугласа. Правда, Вячеслав оказался в очевидном офсайде.

С игры «Зенит» почти не создавал остроты, что удивительно, ведь в центре обороны у «Крыльев» играли номинальный фланговый защитник Гальдамес и Ороз, проваливший предыдущий матч с махачкалинским «Динамо».

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Только в самом конце тайма «Зенит» порадовал своих болельщиков полноценным голевым моментом, созданным с углового. Луис Энрике и Ерохин с разницей в секунду били в упор, но в обоих случаях на пути мяча вставал Кокарев. А прямо перед свистком на перерыв дальним ударом мог забить Макаров — Денису не хватило точности.

У «Крыльев» сложно было выделить кого-то одного, но стоит отметить игру Горшкова на левом фланге против Энрике. Юрий мало что позволил сделать экс-одноклубнику — если бразилец и бил, то из невыгодных позиций, да и в створ не попадал.

Мостовой на противоположном фланге не запомнился даже ударами и на 59-й минуте был заменен на Джона Джона, как и Караваев — на профильного левого защитника Вегу.

Увы, но второй тайм оказался таким же тусклым, как и первый. Возможно, по зрелищности он был даже хуже. На финальном отрезке игры вообще мало что заставляло болельщиков оторваться от просмотра ленты в телефоне. Разве что неплохая подача Баньяца с углового на 73-й минуте и эффектный удар Алипа прямо перед серией пенальти.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Смазанный удар Олейникова

Сонливую игру команд в основное время могла затмить только серия пенальти. Тот случай, когда ее проведение на групповом этапе действительно оправдано, потому что за 11-метровыми всегда интересно наблюдать.

Первые две пары ударов соперники исполнили безошибочно, но Олейников смазал третью попытку самарцев — Москвичев угадал направление и выручил «Зенит». Следом Джон Джон и Рахманович реализовали свои 11-метровые, а Фелипе Аугусто принес сине-бело-голубым два очка.

После двух туров петербургская команда возглавила таблицу своей группы, но вряд ли она будет долго праздновать эту победу. В воскресенье «Зенит» ждет гораздо более важный матч — против «Спартака».

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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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