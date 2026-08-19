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Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Карпукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Волотко — о глобальной распродаже в Черкизово.

Вообще-то происходящее с «Локомотивом» читалось еще полгода назад. Зимой на рынке активно обсуждали, что за Алексеем Батраковым точно придут из Европы, а за Сесаром Монтесом — из Мексики. Что вслед за потерей Дмитрия Баринова клуб не удержит Даниила Пруцева. А в перспективе попрощается с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом, у которых заканчиваются контракты. Потому что финансовые возможности клуба скорее подталкивают к продажам, а не к торгам.

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С реализацией активов-то в Черкизово справились образцово: выжали максимум из «Краснодара» и «Галатасарая» и за одно лето обеспечили приток в виде 43 миллионов евро (правда, не сразу, а с учетом всех платежей за Батракова, оформленных в рассрочку). Но обратная сторона экономических рекордов в том, что клуб загнан в самое уязвимое положение за последние несколько лет.

То есть все было ожидаемо. Но вряд ли кто-либо догадывался о последствиях. О том, что «Локо» придется так тяжело.

Команда провалила старт и объективно в игровом кризисе. Ресурсов и идей, как из него выбраться, по-прежнему не видно. Эксперименты тренерского штаба не работают. И в этой ситуации — вслед за Пруцевым и Воробьевым — уходят Батраков и Карпукас. А усиление до сих пор не найдено.

Буквально неделю назад Леонид Слуцкий предположил, что без Алексея и Артема клуб ждет борьба за выживание. Прозвучало очень утрированно и условно. Но несколько лет назад «Локомотив» уже в этой борьбе поучаствовал — и, есть ощущение, сейчас впервые приблизился к тому, чтобы снова туда окунуться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игроков в этой ситуации тоже можно понять. Батраков получил шанс всей жизни — уехать в большую команду с суперсоставом. С Лигой чемпионов, новым опытом и возможностью перебраться в Европу.

Мотивация Карпукаса тоже очевидна — помимо улучшенных финансовых условий (понятно, что и Алексей получил в Турции отличный контракт), он меняет кризисную команду на стабильного претендента на золото. Да, вероятно, сразу попадет под ротацию — потому что ни Вендела, ни Барриоса вытеснить из состава вряд ли удастся. Но с учетом заканчивающегося срока договора Вильмара, наличия российского паспорта и нового лимита, а также личной заинтересованности главного тренера Сергея Семака на дистанции у хавбека все будет в порядке. Главное — вернуться в праймовое состояние, потому что, когда у Карпукаса все в порядке с физикой и формой, это один из самых качественных центральных полузащитников лиги.

В «Зените» точно довольны — центр поля укреплен. Ситуация с лимитом улучшена.

В адрес менеджмента «Локо» тоже звучат аплодисменты. При этом о последствиях, такое ощущение, никто особо не задумывается — а они проявятся очень скоро.

Артем Карпукас.Переход Карпукаса в «Зенит» — на финальном этапе. Полузащитник «Локомотива» на днях пройдет медосмотр

Да, 43 миллиона евро за лето — отличный результат. Но абсолютно бессмысленный, пока эти деньги не потратили. А это самое сложное.

До закрытия трансферного окна чуть больше трех недель. За это время красно-зеленые сыграют с ЦСКА, «Динамо», «Акроном», «Балтикой» и «Зенитом». И если оперативно не закроют позиции Воробьева, Карпукаса и Батракова, то осуществят прогноз Леонида Слуцкого досрочно — уже туру к восьмому.

Имиджево история с рекордными продажами выглядит сильно. Но в игровом плане «Локомотив» — пока единственная сторона, которая не просто ничего не получила, а очень многое потеряла. И вообще-то невероятно рискует.

11 сентября, после дедлайна, сверимся: было ли это оправдано?

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Артем Карпукас
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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