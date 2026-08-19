Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?
Вообще-то происходящее с «Локомотивом» читалось еще полгода назад. Зимой на рынке активно обсуждали, что за Алексеем Батраковым точно придут из Европы, а за Сесаром Монтесом — из Мексики. Что вслед за потерей Дмитрия Баринова клуб не удержит Даниила Пруцева. А в перспективе попрощается с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом, у которых заканчиваются контракты. Потому что финансовые возможности клуба скорее подталкивают к продажам, а не к торгам.
С реализацией активов-то в Черкизово справились образцово: выжали максимум из «Краснодара» и «Галатасарая» и за одно лето обеспечили приток в виде 43 миллионов евро (правда, не сразу, а с учетом всех платежей за Батракова, оформленных в рассрочку). Но обратная сторона экономических рекордов в том, что клуб загнан в самое уязвимое положение за последние несколько лет.
То есть все было ожидаемо. Но вряд ли кто-либо догадывался о последствиях. О том, что «Локо» придется так тяжело.
Команда провалила старт и объективно в игровом кризисе. Ресурсов и идей, как из него выбраться, по-прежнему не видно. Эксперименты тренерского штаба не работают. И в этой ситуации — вслед за Пруцевым и Воробьевым — уходят Батраков и Карпукас. А усиление до сих пор не найдено.
Буквально неделю назад Леонид Слуцкий предположил, что без Алексея и Артема клуб ждет борьба за выживание. Прозвучало очень утрированно и условно. Но несколько лет назад «Локомотив» уже в этой борьбе поучаствовал — и, есть ощущение, сейчас впервые приблизился к тому, чтобы снова туда окунуться.
Игроков в этой ситуации тоже можно понять. Батраков получил шанс всей жизни — уехать в большую команду с суперсоставом. С Лигой чемпионов, новым опытом и возможностью перебраться в Европу.
Мотивация Карпукаса тоже очевидна — помимо улучшенных финансовых условий (понятно, что и Алексей получил в Турции отличный контракт), он меняет кризисную команду на стабильного претендента на золото. Да, вероятно, сразу попадет под ротацию — потому что ни Вендела, ни Барриоса вытеснить из состава вряд ли удастся. Но с учетом заканчивающегося срока договора Вильмара, наличия российского паспорта и нового лимита, а также личной заинтересованности главного тренера Сергея Семака на дистанции у хавбека все будет в порядке. Главное — вернуться в праймовое состояние, потому что, когда у Карпукаса все в порядке с физикой и формой, это один из самых качественных центральных полузащитников лиги.
В «Зените» точно довольны — центр поля укреплен. Ситуация с лимитом улучшена.
В адрес менеджмента «Локо» тоже звучат аплодисменты. При этом о последствиях, такое ощущение, никто особо не задумывается — а они проявятся очень скоро.
Да, 43 миллиона евро за лето — отличный результат. Но абсолютно бессмысленный, пока эти деньги не потратили. А это самое сложное.
До закрытия трансферного окна чуть больше трех недель. За это время красно-зеленые сыграют с ЦСКА, «Динамо», «Акроном», «Балтикой» и «Зенитом». И если оперативно не закроют позиции Воробьева, Карпукаса и Батракова, то осуществят прогноз Леонида Слуцкого досрочно — уже туру к восьмому.
Имиджево история с рекордными продажами выглядит сильно. Но в игровом плане «Локомотив» — пока единственная сторона, которая не просто ничего не получила, а очень многое потеряла. И вообще-то невероятно рискует.
11 сентября, после дедлайна, сверимся: было ли это оправдано?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0