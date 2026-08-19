Уход Карпукаса — еще один удар по «Локо». Что это значит для Галактионова и «Зенита»?

Леонид Волотко — о глобальной распродаже в Черкизово.

Вообще-то происходящее с «Локомотивом» читалось еще полгода назад. Зимой на рынке активно обсуждали, что за Алексеем Батраковым точно придут из Европы, а за Сесаром Монтесом — из Мексики. Что вслед за потерей Дмитрия Баринова клуб не удержит Даниила Пруцева. А в перспективе попрощается с Дмитрием Воробьевым и Артемом Карпукасом, у которых заканчиваются контракты. Потому что финансовые возможности клуба скорее подталкивают к продажам, а не к торгам.

С реализацией активов-то в Черкизово справились образцово: выжали максимум из «Краснодара» и «Галатасарая» и за одно лето обеспечили приток в виде 43 миллионов евро (правда, не сразу, а с учетом всех платежей за Батракова, оформленных в рассрочку). Но обратная сторона экономических рекордов в том, что клуб загнан в самое уязвимое положение за последние несколько лет.

То есть все было ожидаемо. Но вряд ли кто-либо догадывался о последствиях. О том, что «Локо» придется так тяжело.

Команда провалила старт и объективно в игровом кризисе. Ресурсов и идей, как из него выбраться, по-прежнему не видно. Эксперименты тренерского штаба не работают. И в этой ситуации — вслед за Пруцевым и Воробьевым — уходят Батраков и Карпукас. А усиление до сих пор не найдено.

Буквально неделю назад Леонид Слуцкий предположил, что без Алексея и Артема клуб ждет борьба за выживание. Прозвучало очень утрированно и условно. Но несколько лет назад «Локомотив» уже в этой борьбе поучаствовал — и, есть ощущение, сейчас впервые приблизился к тому, чтобы снова туда окунуться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игроков в этой ситуации тоже можно понять. Батраков получил шанс всей жизни — уехать в большую команду с суперсоставом. С Лигой чемпионов, новым опытом и возможностью перебраться в Европу.

Мотивация Карпукаса тоже очевидна — помимо улучшенных финансовых условий (понятно, что и Алексей получил в Турции отличный контракт), он меняет кризисную команду на стабильного претендента на золото. Да, вероятно, сразу попадет под ротацию — потому что ни Вендела, ни Барриоса вытеснить из состава вряд ли удастся. Но с учетом заканчивающегося срока договора Вильмара, наличия российского паспорта и нового лимита, а также личной заинтересованности главного тренера Сергея Семака на дистанции у хавбека все будет в порядке. Главное — вернуться в праймовое состояние, потому что, когда у Карпукаса все в порядке с физикой и формой, это один из самых качественных центральных полузащитников лиги.

В «Зените» точно довольны — центр поля укреплен. Ситуация с лимитом улучшена.

В адрес менеджмента «Локо» тоже звучат аплодисменты. При этом о последствиях, такое ощущение, никто особо не задумывается — а они проявятся очень скоро.

Да, 43 миллиона евро за лето — отличный результат. Но абсолютно бессмысленный, пока эти деньги не потратили. А это самое сложное.

До закрытия трансферного окна чуть больше трех недель. За это время красно-зеленые сыграют с ЦСКА, «Динамо», «Акроном», «Балтикой» и «Зенитом». И если оперативно не закроют позиции Воробьева, Карпукаса и Батракова, то осуществят прогноз Леонида Слуцкого досрочно — уже туру к восьмому.

Имиджево история с рекордными продажами выглядит сильно. Но в игровом плане «Локомотив» — пока единственная сторона, которая не просто ничего не получила, а очень многое потеряла. И вообще-то невероятно рискует.

11 сентября, после дедлайна, сверимся: было ли это оправдано?