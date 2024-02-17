Рыжиков — об интересе «Барселоны»: «Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем возможном трансфере в «Барселону» на замену Виктору Вальдесу.

«Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу, да. Виктор тогда хотел уехать в Америку. Но дальше слухов дело не зашло», — цитирует Sport24 Рыжикова.

20 октября 2009 года «Рубин» одержал победу в гостях над «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов, а в домашнем матче была зафиксирована ничья — 0:0.