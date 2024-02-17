Рыжиков — об интересе «Барселоны»: «Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу»
Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о своем возможном трансфере в «Барселону» на замену Виктору Вальдесу.
«Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу, да. Виктор тогда хотел уехать в Америку. Но дальше слухов дело не зашло», — цитирует Sport24 Рыжикова.
20 октября 2009 года «Рубин» одержал победу в гостях над «Барселоной» (2:1) в Лиге чемпионов, а в домашнем матче была зафиксирована ничья — 0:0.
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|
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|3
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|
15
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
|К
|Ж
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|
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|3
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Оренбург
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|1
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|1
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