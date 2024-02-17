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Кики: «У Помазуна есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Португальский защитник «Урала» Кики считает, что у вратаря Ильи Помазуна есть потенциал играть в большом клубе.

«У Помазуна есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском. Вообще у нас очень хорошая и сильная команда. У многих есть потенциал вырасти в больших футболистов. У меня, например (смеется). А если брать из российских игроков, я бы выделил Илью Ишкова и Игоря Дмитриева. Они молоды, но в них есть большой потенциал», — цитирует Metaratings.ru Кики.

В этом сезоне Помазун сыграл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://metaratings.ru/news/kiki-u-pomazuna-est-khoroshie-shansy-okazatsya-v-bolshom-klube-i-dazhe-v-evropeiskom-334684/
Илья Помазун
Футбол
ФК Урал
Кики
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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