Кики: «У Помазуна есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском»

Португальский защитник «Урала» Кики считает, что у вратаря Ильи Помазуна есть потенциал играть в большом клубе.

«У Помазуна есть хорошие шансы оказаться в большом клубе. Даже в европейском. Вообще у нас очень хорошая и сильная команда. У многих есть потенциал вырасти в больших футболистов. У меня, например (смеется). А если брать из российских игроков, я бы выделил Илью Ишкова и Игоря Дмитриева. Они молоды, но в них есть большой потенциал», — цитирует Metaratings.ru Кики.

В этом сезоне Помазун сыграл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола и 6 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.