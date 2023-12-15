Лайкин хотел бы получить больше игровой практики

Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин рассказал о дебюте в московском клубе.

«Могу ли я поставить себе лайк за этот год? Если говорить о работе над собой и работе в коллективе, то да. Как молодому игроку, мне хочется больше игровой практики. Но неоднократно говорил, что в «Спартаке» не бывает по-другому. Когда ты молод, играть часто может не получаться. Это дело характера и времени. Думаю, у меня все получится. Я рано попал в академию «Спартака» — в 13 лет уехал от родителей. Поэтому жизнь заставила рано повзрослеть и трезво оценивать вещи. Какое главное воспоминание из 2023-го? Футболисты, с которым я повстречался на своем пути — те, кто делал меня сильнее. Еще смотрю на Криштиану — ему столько лет, а он следит за собой! Как о нем все отзываются!.. Но вот я играл в аренде в «Нефтехимике» — и там тоже все профессионалы своего дела. Ты должен соответствовать уровню. Но я это со времен академии «Спартака» понял. Считаю, что дисциплина бьет класс — на это и ориентируюсь», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

20-летний Лайкин выступает за «Спартак» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел московский клуб три матча и не отметился результативными действиями.