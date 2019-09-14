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Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса

21:25
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.

— Я от вас слышу в первый раз про 300 побед в чемпионатах России. Это индивидуальное достижение, — сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер». — Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч. Очень сложное и тяжелое поле.

Победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока — это Хеведес и Антон Миранчук. Сложно сказать, какой диагноз. Хеведес — это глубокое рассечение, а Антону завтра сделают МРТ, тогда и будет ясно.

Матчи после сборных всегда очень тяжело проходят, ведь большие эмоции истрачены в предыдущих играх. Не просто собраться в короткий период. Но ребята молодцы, работали на результат, первый тайм был хорошим.

Сочи — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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