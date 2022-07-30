Семин рассказал, есть ли у «Зенита» слабые места

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы москвичей в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

— «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки». Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

— А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

— Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита». Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

— При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

— А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.

Матч 3-го тура «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля, на стадионе в Санкт-Петербурге.