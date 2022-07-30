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Сегодня, 12:00

Семин рассказал, есть ли у «Зенита» слабые места

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы москвичей в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Вы видите у «Зенита» слабые места, кроме недонастроя? Не считаете, что когда питерцы захотят, то в России они обыграют любого?

— «Зенит» провел в этом сезоне три матча, включая Суперкубок. Пока в какой-то мере сложности Питеру создали только «Химки». Посмотрим, что будет дальше. Найдет ли кто-то слабые места у «Зенита»? Вот сейчас «Локомотиву» представится такой шанс.

30.07.2022 | Зенит — Локомотив

— А «Локо» способен отобрать очки у «Зенита» и даже победить на выезде?

— Все покажет игра. Но я не думаю, что «Локомотив» надо хоронить заранее. Сегодня я не вижу большого преимущества у «Зенита». Старт сезона все-таки. Пока рано говорить о чьем-то серьезном превосходстве. Так что все возможно.

— При этом многие считают, что «Зенит» легко разберется с «Локо».

— А я так не думаю. В начале сезона все равны. Игра на три исхода.

Матч 3-го тура «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля, на стадионе в Санкт-Петербурге.

Юрий Семин. Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Семин оценил игру «Локомотива» в первых двух турах: «Особой тревоги нет»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

 3
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Крылья Советов

 2
П
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Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Зенит

 2
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Ростов

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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