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Сегодня, 11:45

Семин оценил игру «Локомотива» в первых двух турах: «Особой тревоги нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил старт команды в этом сезоне. В первых двух турах железнодорожники набрали два очка.

— Первые два матча «Локомотива» в сезоне насторожили? Две ничьи с не самыми грозными соперниками.

— Нет. Особой тревоги нет. Наверное, недобрали очки в матче с нижегородцами. А ничья с «Ростовом», пожалуй, закономерна. Дончане даже были поближе к победе.

— Возмутились, когда судья дал финальный свисток, прервав атаку железнодорожников?

— Сначала я тоже не понял решения арбитра. Потом, посмотрев повтор, увидел, что он дал свисток еще до того, как Куликов отдал эту передачу. То есть в ту секунду еще не было острой ситуации. Потом, кстати, заседала ЭСК, которая не увидела судейских ошибок в этом матче.

Юрий Семин. Юрий Семин: «Не хороните «Локомотив». Сейчас у «Зенита» нет большого преимущества»

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
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Краснодар

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Владимир Сычевой

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 3
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Крылья Советов

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П
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Оренбург

 2
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Зенит

 2
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Даниил Уткин

Ростов

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И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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