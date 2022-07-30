Семин оценил игру «Локомотива» в первых двух турах: «Особой тревоги нет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил старт команды в этом сезоне. В первых двух турах железнодорожники набрали два очка.

— Первые два матча «Локомотива» в сезоне насторожили? Две ничьи с не самыми грозными соперниками.

— Нет. Особой тревоги нет. Наверное, недобрали очки в матче с нижегородцами. А ничья с «Ростовом», пожалуй, закономерна. Дончане даже были поближе к победе.

— Возмутились, когда судья дал финальный свисток, прервав атаку железнодорожников?

— Сначала я тоже не понял решения арбитра. Потом, посмотрев повтор, увидел, что он дал свисток еще до того, как Куликов отдал эту передачу. То есть в ту секунду еще не было острой ситуации. Потом, кстати, заседала ЭСК, которая не увидела судейских ошибок в этом матче.