Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера ростовской команды.

«Отличное решение, все правильно. Кафанов — опытный человек, он очень хорошо знает свою профессию. Совмещение? Я думаю, это никак не скажется. Все-таки, тут совмещение не такое объемное, как у Валерия Карпина», — сказал Семин «СЭ».

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время. Ранее клуб возглавлял Юрий Семин.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.