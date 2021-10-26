Комментатор Георгий Черданцев отреагировал на предложение создать футбольный клуб «Спортак». Скриншот с такой идеей опубликовал в своем Instagram бывший полузащитник красно-белых Егор Титов.

«На первый взгляд, чистой воды утопия, — написал Черданцев в своем Telegram-канале. — Даже в такой суперфутбольной стране как Англия проект болельщиков «Юнайтед оф Манчестер» как альтернатива «МЮ» Глейзеров за 16 лет своего существования не поднялся выше шестого дивизиона и не собрал болельщиков больше чем на стадион вместимостью 4 000 зрителей.

Теоретически альтернативному «Спартаку» пришлось бы легче — у нас лиг гораздо меньше. Да и название, как предлагает Егор Титов, менять не нужно.

ФК «Спартак» использует же эмблему не «Спартака», а другую. Традиционная эмблема, насколько я понимаю, закреплена за ДСО «Спартак». Юридически клуб может называться иначе, как та же «Фиорентина», которая после банкротства вынуждена была регистрироваться под другим названием, но в народе и для медиа так и осталась «Фиорентиной». Хотя, конечно, тут нужна юридическая справка.

Даже стадион есть пустой — исконные спартаковские «Лужники». Но это все чисто теоретически.

А практически — я не понимаю, почему молчит и не предпринимает никаких действий Вагит Алекперов. Ведь происходящее — это не только серьезный удар по футбольному клубу, а еще и большой репутационный ущерб компании «Лукойл».

Раскол же в ряды болельщиков идеями об альтернативном клубе вносить, на мой взгляд, не стоит. Им и так сейчас несладко. Дело-то вроде нехитрое — наладить порядок в футбольном клубе".

24 октября «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионата России. Московский клуб в гостях уступил «Зениту» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:7.