Семак рассказал о трансфере и работе с Маркизио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. И рассказал о том, почему Клаудио Маркизио не смог проявить себя в клубе из Санкт-Петербурга. 33-летний итальянец в прошлом сезоне сыграл в 9 матчах за сине-бело-голубых.

— Сознаете, что давая согласие на покупку новичка, вы всегда рискуете? Ведь если тот не заиграл, как, к примеру, произошло с Маркизио, то недруги тут же могут заявить, что на этой сделке Семак просто хотел заработать...

— Тренерская работа — это сплошной риск и постоянная ответственность за все. Прежде всего, за результат. Есть он — значит я прав. Тот же Маркизио — большой футболист. И все, кто его просматривал до приглашения в «Зенит», придерживались того же мнения.

Но по разным причинам не заиграть может любой: что-то происходит в семье, что-то со здоровьем, другой футбол, страна, менталитет. В данном случае сказался еще и лимит. Плюс у Маркизио пошли травмы. К тому же Клаудио — исполнитель, тяготеющий к схеме 4-3-3.

Словом, все понемногу складывалось не в пользу итальянца. Грустно, но такое в футболе случается даже с талантливыми людьми.

Полностью интервью Сергея Семака — здесь