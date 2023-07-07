Селихов о сборной: «Буду приезжать, даже на первенство бани»
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» заявил о готовности приехать в сборную России по первому вызову, несмотря на отсутствие у национальной команды на данный момент возможности отбираться на чемпионаты мира и Европы.
«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — сказал Селихов.
Весной 2022 года все российские футбольные клубы и сборные были исключены из международных соревнований. Таким образом, сборная России не сыграла в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-22 и уже потеряла шанс сыграть на Евро-24.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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