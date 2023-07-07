Селихов о сборной: «Буду приезжать, даже на первенство бани»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» заявил о готовности приехать в сборную России по первому вызову, несмотря на отсутствие у национальной команды на данный момент возможности отбираться на чемпионаты мира и Европы.

«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — сказал Селихов.

Весной 2022 года все российские футбольные клубы и сборные были исключены из международных соревнований. Таким образом, сборная России не сыграла в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-22 и уже потеряла шанс сыграть на Евро-24.