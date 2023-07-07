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Селихов о сборной: «Буду приезжать, даже на первенство бани»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» заявил о готовности приехать в сборную России по первому вызову, несмотря на отсутствие у национальной команды на данный момент возможности отбираться на чемпионаты мира и Европы.

«Когда я выходил на поле против Таджикистана, когда слушал гимн, мне хотелось заплакать... Потому что я всю жизнь тренировался, чтобы услышать этот гимн и надеть футболку сборной. Буду приезжать, даже если Россия будет играть на первенство бани. Если меня вызовут, конечно», — сказал Селихов.

Весной 2022 года все российские футбольные клубы и сборные были исключены из международных соревнований. Таким образом, сборная России не сыграла в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-22 и уже потеряла шанс сыграть на Евро-24.

Александр Селихов в&nbsp;сборной России. «Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

Александр Селихов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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