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22 февраля, 11:36

Талал: «Грозный кажется мне прекрасным городом. Он соответствует моим ценностям»

Сергей Разин
корреспондент
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Мохамед Амин Талал.
Фото Соцсети

Полузащитник «Ахмата» Мохамед Амин Талал поделился впечатлениями от перехода в грозненский клуб.

«Переход в «Ахмат» привлек меня возможностью играть в РПЛ. Кроме того, мне понравилась высококачественная тренировочная база. Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной. Грозный кажется мне прекрасным городом, судя по фотографиям и видео, которые я видел. Это также город, который соответствует моим ценностям. Думаю, что буду чувствовать себя там как дома. Мне не терпится поближе познакомиться с Грозным и его жителями», — приводит слова Талала Sport24.

Соглашение «Ахмата» с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне Талал провел 24 матча за тираспольский «Шериф», в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-623162-novichok-akhmata-talal-groznyy-kazhetsya-mne-prekrasnym-gorodom-on-sootvetstvuyet-moim-tsennostyam
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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