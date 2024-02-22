Талал: «Грозный кажется мне прекрасным городом. Он соответствует моим ценностям»

Полузащитник «Ахмата» Мохамед Амин Талал поделился впечатлениями от перехода в грозненский клуб.

«Переход в «Ахмат» привлек меня возможностью играть в РПЛ. Кроме того, мне понравилась высококачественная тренировочная база. Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной. Грозный кажется мне прекрасным городом, судя по фотографиям и видео, которые я видел. Это также город, который соответствует моим ценностям. Думаю, что буду чувствовать себя там как дома. Мне не терпится поближе познакомиться с Грозным и его жителями», — приводит слова Талала Sport24.

Соглашение «Ахмата» с 28-летним марокканцем рассчитано на 2,5 года.

В текущем сезоне Талал провел 24 матча за тираспольский «Шериф», в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.