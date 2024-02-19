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19 февраля, 21:04

В Нидерландах снимут драматический мини-сериал про Квинси Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Компания Horizon Film планирует снять мини-сериал, основанный на биографии форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Horizon Film будет сотрудничать с компанией Lusus, которая ранее работала над документальным фильмом о «Фейеноорде» и фильме о защитнике «Жироны» Дэйли Блинде.

«История Промеса чрезвычайно завораживает нас. Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияния на его жизнь и карьеру, а также увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и упадком», — заявил продюсер Horizon FIlm Яаап Шнайдер, которого цитирует AD.

Сообщается, что мини-сериал будет основан на исследованиях авторов и информации из общедоступных источников. Факты будут сочетаться с вымышленными элементами. Съемки планируют начать в 2025 году.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Летом прошлого года футболиста также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за ножевое ранение, нанесенное его сводному брату.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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