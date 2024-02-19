В Нидерландах снимут драматический мини-сериал про Квинси Промеса

Компания Horizon Film планирует снять мини-сериал, основанный на биографии форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Horizon Film будет сотрудничать с компанией Lusus, которая ранее работала над документальным фильмом о «Фейеноорде» и фильме о защитнике «Жироны» Дэйли Блинде.

«История Промеса чрезвычайно завораживает нас. Изучение мотивов, стоящих за его действиями, и их влияния на его жизнь и карьеру, а также увлекательный взгляд на тонкую грань между успехом и упадком», — заявил продюсер Horizon FIlm Яаап Шнайдер, которого цитирует AD.

Сообщается, что мини-сериал будет основан на исследованиях авторов и информации из общедоступных источников. Факты будут сочетаться с вымышленными элементами. Съемки планируют начать в 2025 году.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что форварда «Спартака» объявили в международный розыск.

Летом прошлого года футболиста также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за ножевое ранение, нанесенное его сводному брату.